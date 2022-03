Goldexperte Bußler: "Starke Woche, doch Silber bleibt das Sorgenkind"

"Es ist erstaunlich, wie schwer sich Silber tut, über den Widerstandsbereich bei 25,36 Dollar in Form des Novemberhochs auszubrechen", sagt Markus Bußler.

Die Performance von Silber ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass Russland unter den Ländern mit der größten Silberproduktion immerhin Rang 5 einnimmt. "Das ist einem tatsächlich nicht bewusst, liegt aber auch daran, dass Silber als Beiprodukt bei der Goldproduktion gefördert wird", sagt Markus Bußler. Allerdings liegt Russland mit 1.300 Tonnen doch deutlich hinter Ländern wie Mexiko. Der weltgrößte Silberproduzent hat einen Ausstoß von 5.600 Tonnen. "Die Zahlen von 2021 sind dazu noch etwas verfälscht, da Corona, die Minenproduktion noch beeinträchtigt hat."

Im Rahmen der Einzelaktien geht es dieses Mal unter anderem um den australischen Goldproduzenten Perseus Gold, der seine Minen in Westafrika betreibt. Perseus hat ein Übernahmeangebot für Orca Gold vorgelegt. Damit würde Perseus zum einen Zugriff auf das Block 14 Goldprojekt im Sudan bekommen, zum anderen hält Orca Gold 30 Prozent an Montage Gold. Montage wiederum hat ein riesiges, wenngleich niedriggradiges Goldprojekt in der Elfenbeinküste.

Zudem gab Kinross gestern bekannt, dass man den Betrieb der Projekte in Russland stillgelegt hat. Die russischen Minen hätten im laufenden Jahr nach Angaben von Kinross 13 Prozent zur Produktion beigetragen. "Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Da Kupol eine der kostengünstigsten Minen ist, wäre der Anteil am Gewinn höher ausgefallen." Die Aktie leidet seit Wochen unter dem Engagement in Russland. Nicht ganz klar ist, ob man sich genötigt sieht, die Minen zu schließen oder ob man es aus ethischen Gründen tut. "Aus der Mitteilung könnte man schließen, dass es vor allem ethische Gründe sind, die Kinross zu diesem Schritt veranlassen."

Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co?

Zugehörige Wertpapiere: XC0009655157, XC0009653103, US4227041062, CA6979001089, CA29258Y1034, AU000000PRU3, CA68558N1024, CA4969024047