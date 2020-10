Goldexperte Bußler: War das wirklich nötig?

„Das Ganze zehrt natürlich etwas an den Nerven der Anleger“, sagt Markus Bußler. Zudem würde sich der Goldpreis aktuell eher im Gleichschritt mit den Aktienmärkten bewegen, was einige Anleger verwundert.

Bei den Minenaktien überwiegen aktuell die guten Zahlen. Die meisten Produzenten wir Kirkland Lake Gold oder auch B2Gold haben in den vergangenen Tagen starke Zahlen gemeldet. Beide Konzerne sind mittlerweile schuldenfrei. Besonders bei B2Gold mag dies den einen oder anderen überraschen, immerhin hatten noch vor rund zwei Jahren Analysten dem Konzern angedichtet, zu hohe Schulden mit sich herumzuschleppen. Doch die Fekola-Mine in Mali hat sich als Cash-Maschine herauskristallisiert. Auch Premier Gold hat die Anleger mit ordentlichen Zahlen überrascht, sowohl die Mercedes-Mine in Mexiko als auch das Joint Venture South Arturo mit Barrick Gold zusammen lagen über den Planungen. „Bei Premier Gold gibt es zudem noch die Zerschlagungsfantasie“, sagt Markus Bußler. Die Aktie sei aber selbst als Produzent nur für sehr risikobewusste Investoren geeignet.

Zudem geht es in der aktuellen Ausgabe auch noch um die Zahlen von First Majestic Silver. Der Konzern hat vorab eine Produktion von 5,2 Millionen Unzen Silber-Äquivalent gemeldet. Das ist deutlich mehr als noch im zweiten Quartal, doch liegt noch rund eine Million Unzen unter dem Wert aus dem ersten Quartal. Die Minen wurden nach dem Lockdown erst wieder hochgefahren und das hat die Produktion vor allem im Juni noch belastet. „Ich frage mich, ob die Kapitalerhöhung mit Eric Sprott wirklich nötig gewesen ist“, sagt Markus Bußler. Es scheint hier eher eine Verwässerung ohne große Not gewesen zu sein. Das gesamte Video können Sie gleich hier ansehen.

Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien?

Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm

Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co?

Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler.

Jetzt kostenlos registrieren!http://www.goldfolio.de

Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot.

Zugehörige Wertpapiere: XC0009655157, XC0009653103, CA0679011084, CA11777Q2099, CA74051D1042, CA8725771015, CA32076V1031, CA49741E1007