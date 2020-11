Goldman belässt A.P. Moller-Maersk auf 'Buy' - Ziel 13900 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat A.P. Moller-Maersk auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 900 dänische Kronen belassen. Angesichts einer starken Nachfrageerholung, die im Containergeschäft zu Engpässen in der Lieferkette geführt habe, seien die Frachtraten seit dem dritten Quartal kräftig gestiegen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie. Das entspreche nicht der normalen Saisonalität für Oktober/November. Mit Blick auf das aktuelle Niveau der Containerraten, und wenn alles ansonsten gleich bliebe, könnte dies für den Reedereikonzern für 2021 ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 10 Milliarden US-Dollar und 6 Milliarden Dollar freien Barmittelfluss bedeuten./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 04:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

