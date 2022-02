Goldman belässt Adyen auf der 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adyen nach Gesprächen mit dem Vorstandschef und dem Finanzchef auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 3300 Euro belassen. Das Management des Zahlungsabwicklers habe betont, dass Unified Commerce, also ein ganzheitliches Kundenerlebnis, nach der Pandemie zunehmend ein "strategischer Imperativ" sei, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Studie. Insbesondere in nicht-traditionellen Branchen wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe und Supermärkten sei dies der Fall und eröffne neue Chancen für Adyen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2022 / 13:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.