Goldman belässt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Jack O'Brien skizzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum europäischen Stahlsektor mögliche Wege zur Dekarbonisierung bis 2050. Eine Reduzierung von Kohlendioxidemissionen sei zwar erreichbar, erfordere aber längerfristig höhere Preise, gepaart mit einer steiler werdenden Kostenkurve und erheblichen Investitionen. Zur ArcelorMittal schrieb er: Obwohl dessen Projektwirtschaftlichkeit unter der der Wettbewerber liege, dürfte die Konzerngröße ArcelorMittal helfen, für Regierungen, die den Übergang unterstützen wollen, attraktiv zu sein./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2021 / 09:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.