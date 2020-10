Goldman belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 382 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 382 Euro belassen. Angesichts möglicher weiterer Einschränkungen im Handel zwischen den USA und China, die insbesondere auch Chinas größten Halbleiterhersteller SMIC betreffen könnten, könnte sich die Nachfrage zwischen den ASML-Kunden zwar verschieben, mit größeren Auswirkungen auf seine kurz- oder langfristigen Schätzungen für ASML rechne er aber nicht, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 07:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.