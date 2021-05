Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 74 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Es sei zwar negativ, dass der US-Richter Vince Chhabria im Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup den Antrag des Pharma- und Agrarchemiekonzerns abgelehnt habe, eine Beilegung künftiger Streitigkeiten gegen Zahlung von zwei Milliarden US-Dollar vorläufig zu genehmigen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Entscheidung an sich komme zwar nicht vollkommen überraschend, der Zeitpunkt des Richterspruchs aber schon. Nun nähmen die diesbezüglichen Unsicherheiten zu. Angesichts der Stärke der Märkte für Weizen und Soja aber gebe es Aufwärtspotenzial für die Schätzungen für das laufende Jahr./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2021 / 22:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.