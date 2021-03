Goldman belässt Bayer nach neuen Mittelfristzielen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach der Vorstellung von Mittelfristzielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die während des Kapitalmarkttages vorgestellten Ziele für 2024 hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Zwar lägen die Ziele noch in weiter Ferne und Investoren dürften angesichts der jüngsten Entwicklung erst einmal abwarten, bis sich Erfolge zeigten. Insgesamt sollten die Ziele aber zuversichtlich stimmen mit Blick auf die fundamentalen Geschäftstreiber./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 13:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

