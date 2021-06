Goldman belässt BHP Group auf 'Buy' - Ziel 2520 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BHP Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 2520 Pence belassen. Untermauert von hohen Rohstoffpreisen und einem disziplinierten Kapitalmanagement verspricht sich Analyst Jack O'Brien in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie in diesem Jahr von Metall- und Minenwerten den stärksten Free Cashflow seit mehr als zehn Jahren. Er sieht deshalb die Chance, dass die Rückflüsse an die Aktionäre positiv überraschen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2021 / 21:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.