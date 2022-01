Goldman belässt Boeing nach Zahlen auf der 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Boeing nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der freie Barmittelzufluss sei im vierten Quartal 2021 positiv gewesen und zudem visiere der Flugzeugbauer auch einen positiven Cashflow für das neue Jahr an, schrieb Analyst Noah Poponak in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das passe zu seinen eigenen Erwartungen. Einen richtigen Ausblick habe Boeing allerdings noch nocht gegeben./ck/tih

