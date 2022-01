Goldman belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 195 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Delivery Hero nach der Ankündigung schwarzer Zahlen auf operativer Basis in der zweiten Jahreshälfte 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Analyst Rob Joyce verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die am frühen Nachmittag anstehende Telefonkonferenz, bei der es um die Ende Dezember angekündigte Übernahme des spanischen Wettbewerbers Glovo geht. Die Kernfrage hier sei die Höhe der Investitionen in diesem und dem kommenden Jahr sowie die erwartete Rentabilität im Essensliefergeschäft bis 2023. Positiv sei, dass Glovo in der Prognose zur Erreichung der Gewinnschwelle enthalten ist./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 08:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.