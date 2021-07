Goldman belässt Deutsche Post auf 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Deutsche Post nach Eckdaten und einen angehobenen Ausblick auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das neu formulierte Ziel für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) erscheine ihm noch immer konservativ, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Ziel reflektiere derzeit nur das starke erste Halbjahr, schreibe dies aber nicht für den Rest des Jahres fort. Er merkte an, dass die Post normalerweise in der zweiten Jahreshälfte noch profitabler sei als zu Jahresbeginn./tih/la

