Goldman belässt Enel auf 'Conviction Buy List' - Ziel 7,9 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Enel nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 7,9 Euro belassen. Während die Investoren womöglich den Nettogewinn klar verfehlt sähen, dürfte das Quartal für das Gesamtjahr nur einen leichten Rückgang der Markterwartungen bedeuten, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass sich die Gewinnwachstum in der zweiten Jahreshälfte wieder beschleunigen sollte - vor allem angetrieben durch höhere Kapazitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien./tav/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 07:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.