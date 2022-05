Goldman belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 19 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der italienische Ölkonzern habe ein starkes erstes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow sei der höchste seit 2006 gewesen. Die Markterwartungen dürften weiter steigen und der starke Zufluss von Barmitteln dürfte anhalten./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 17:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

