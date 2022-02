Goldman belässt Eon auf 'Neutral' - Ziel 13,70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eon vor Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi hob vor dem am 16. März erwarteten Bericht seine Ergebnisprognosen (EPS) für den Energieversorger moderat an. Doch selbst wenn Eon von einer beschleunigten Nachfrage auf dem deutschen Markt und steigenden Investitionen ins Netzwerkgeschäft profitiere, habe die Aktie weniger Aufwärtspotenzial als die Papiere einiger Wettbewerber, schrieb er am Montag in einer Studie./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2022 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.