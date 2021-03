Goldman belässt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel 165 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Die nun erfolgte Genehmigung der EU-Kartellbehörde zur Übernahme des niederländischen Augenoptik-Einzelhändlers Grandvision unter Auflagen sei positiv bezüglich des Stimmungsbildes für die Aktien des französischen Brillenkonzerns, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entscheidung räume eine der Hürden für den Deal aus dem Weg./la/he

