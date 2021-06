Goldman belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 154 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Flatexdegiro nach dem Strategietag auf "Buy" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Der Online-Broker für Privatanleger habe sein Angebot an strukturierten Produkten (ETP) durch Banken-Partnerschaften erweitert und wolle damit in der zweiten Jahreshälfte in Kernmärkten starten, resümierte Analystin Roberta De Luca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem seien neue Vereinbarungen mit der Handelsplattform Tradegate der Deutschen Börse getroffen worden./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / 18:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

