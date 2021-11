Goldman belässt Flutter auf 'Buy' - Ziel 19000 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flutter nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal und einer gesenkten Gewinnprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 19000 Pence belassen. Die neue Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr habe zwar die Markterwartung verfehlt, schrieb Analystin Daria Fomina in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei es das erste Mal seit langem gewesen, dass der Glücksspielkonzern sein Unternehmensziel nach unten geschraubt habe. Ein Grund dafür seien allerdings ungünstige Sportergebnisse im Oktober gewesen und diese seien nun mal üblicherweise volatil./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 07:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

