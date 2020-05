Goldman belässt FMC auf 'Conviction Buy List' - Ziel 84 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von FMC mit einem Kursziel von 84 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Ein Gespräch mit der Unternehmensführung habe einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei den Dialysepatienten des Unternehmens habe es durch Covid-19 keine stark erhöhte Sterblichkeit gegeben. FMC gehe sogar davon aus, dass einige genesene Covid-19-Patienten wohl lebenslang eine Dialysebehandlung benötigten./mf/ag

