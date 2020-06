Goldman belässt FMC auf 'Conviction Buy List' - Ziel 84 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat nach einer Branchenkonferenz FMC auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Dialyseanbieter verzeichne trotz der zuletzt stark angestiegenen Arbeitslosigkeit in den USA eine ungebrochene Wachstumsdynamik, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Regulatorische Änderungen in den Vereinigten Staaten würden nicht vor dem Jahresende erwartet./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 23:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.