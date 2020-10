Goldman belässt FMC auf der 'Conviction Buy List' - Ziel 84 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat FMC auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Während seines Kapitalmarkttages habe der Dialysespezialist neue Langfristziele veröffentlicht, die den Markterwartungen und auch ihren eigenen entsprochen hätten, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer ersten Reaktion am Donnerstag. FMCs Ziele, bis 2025 den Umsatz währungsbereinigt und vor Sondereinflüssen im Schnitt jährlich im mittleren und das Konzernergebnis im hohen einstelligen Prozentbereich zu steigern, stütze ihre Kaufempfehlung./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / 13:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

