Goldman belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Es gebe Daten, die wegen der Coronavirus-Pandemie eine zuletzt stärkere Entwicklung des Marktes für injizierbare Medikamente signalisierten, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sowie jüngste Gespräche mit dem Management des Herstellers pharmazeutischer Verpackungen und Spritzen impliziere, dass ihre Gewinnschätzungen für das laufende Geschäftsjahr zu niedrig sein könnten./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2020 / 13:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.