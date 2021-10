Goldman belässt GlaxoSmithKline auf 'Buy' - Ziel 1870 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat GlaxoSmithKline nach Quartalszahlen und Anhebung des 2021er-Ausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 1870 Pence belassen. Das dritte Quartal des Pharmaherstellers sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Investoren seien zuvor wohl etwas nervös gewesen, sodass die Zahlen nun beruhigen und ermutigen sollten./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 13:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

