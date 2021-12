Goldman belässt Holcim auf 'Buy' - Ziel 58 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Holcim mit Blick auf die Übernahme von Malarkey Roofing Products auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Franken belassen. Als "strategisch positiv" bezeichnete Analyst Pierre de Fraguier des Deal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit weite der Baukonzern das Geschäft in einem wachstumsstarken Segment aus, das sich durch widerstandsfähige Umsätze auszeichne./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2021 / 13:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

