Goldman belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 43,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Infineon nach einer Veranstaltung des Chipherstellers zur Sparte Power & Sensor Systems auf "Buy" mit einem Kursziel von 43,60 Euro belassen. Für das Geschäftsjahr 2021/22 werde angesichts der strukturellen Beschleunigung der Digitalisierungstrends mit nachhaltigem Wachstum gerechnet, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei unter anderem auch auf die robuste Dynamik der Endmärkte über verschiedene wichtige Produktgruppen hinweg verwiesen worden./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 17:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.