Goldman belässt Kering auf 'Conviction Buy List' - Ziel 550 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Kering nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Das Großhandelsgeschäft sei zwar nicht ganz so gut verlaufen wie am Markt erwartet, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusunternehmen. Sie erkenne hier aber die Bemühungen des Konzerns, eine Überproduktion in den Griff zu kriegen und Lagerbestände abzubauen./kro/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 01:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

