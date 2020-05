Goldman belässt Lufthansa auf 'Sell' - Ziel 6,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lufthansa angesichts des geplanten staatlichen Rettungspakets für die Airline auf "Sell" mit einem Kursziel von 6,10 Euro belassen. Die Maßnahmen würden den Gewinn je Aktie stärker schmälern als sie gedacht habe, schrieb Analystin Venetia Baden-Powell in einer am Freitag vorliegenden Studie. So könnte ein Teil der Finanzhilfen höher verzinst sein als gedacht./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2020 / 14:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

