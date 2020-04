Goldman belässt LVMH auf 'Buy' - Ziel 408 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LVMH vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 408 Euro belassen. Durch den Ausbruch der Covid-19-Pandemie dürfte die Nachfrage im gesamten Luxussektor in diesem Jahr um 30 Prozent schrumpfen, schätzte Analystin Louise Singlehurst in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei LVMH dürfte der Rückgang im ersten Quartal allerdings deutlich milder ausgefallen sein. Das liege unter anderem am Geschäft mit Weinen und Spirituosen, dem die Expertin eine robuste Entwicklung prophezeit./kro/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 16:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

