Goldman belässt Michelin auf 'Neutral' - Ziel 166 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Michelin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 166 Euro belassen. Die Produktionsunterbrechungen des Reifenherstellers könnten dazu führen, dass die Absatzvolumina in diesem Jahr um rund ein Prozent sinken werden, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Angaben des Unternehmens zu dem Schritt, der aus Logistikproblemen wegen des Ukraine-Konflikts resultiere, noch spärlich. Somit blieben genauere Aussagen abzuwarten./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2022 / 21:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.