Goldman belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 215 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Microsoft vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Dem Software-Konzern dürfte ein starker Schlussspurt gelungen sein, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie bleibe bei ihrer Auffassung, dass Microsoft gut positioniert sei, um von dem langanhaltenden Trend hin zur Nutzung von Mietsoftware über das Internet und zur Modernisierung der lokalen IT-Infrastruktur zu profitieren./la /ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2020 / 21:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

