Goldman belässt MTU auf 'Neutral' - Ziel 181 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU vor den am 30. Juli erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 181 Euro belassen. Eine Erholung mit höheren Margen sei in Sicht, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er überarbeitete seine Umsatzschätzung angesichts geringerer Aktivitätslevels im militärischen und kommerziellen Instandhaltungsgeschäft leicht nach unten. Seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) ließ er zugleich unverändert./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 17:01 / BST

