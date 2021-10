Goldman belässt Netflix auf 'Neutral' - Ziel 590 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Netflix vor den am 19. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 590 US-Dollar belassen. Basierend auf den Daten des Softwareentwicklers Sensor Tower wiesen die App-Downloads sowohl in den USA als auch international weiterhin rückläufige Wachstumsraten auf, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zugleich aber hätten sich die untergeordneten Trends wieder deutlich verbessert./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2021 / 20:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / n.b / Zeitzone in Studie nicht angegeben

