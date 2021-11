Goldman belässt Netflix auf 'Neutral' - Ziel 595 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Netflix auf "Neutral" mit einem Kursziel von 595 US-Dollar belassen. Im Rahmen der auslaufenden US-Quartalberichtssaison hätten der Videostreaming-Dienst sowie der Musikstreaming-Marktführer Spotify nach einer unterdurchschnittlichen Aktienkursentwicklung mit erfolgreichen Inhalten und Plattformen positiv überrascht, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings lasse die Umsatzdynamik bei Netflix auch aufgrund des intensiven Wettbewerbs nach./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 00:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.