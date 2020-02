Goldman belässt Nokia auf 'Sell' - Ziel 2,90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nokia nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 2,90 Euro belassen. Nach einer ersten Reaktion am Donnerstag nahm Analyst Alexander Duval die Aktie des Netzwerkherstellers in einer am Freitag vorliegenden Studie nochmals genauer unter die Lupe. Nokia mache zwar weiterhin Fortschritte, doch der Nachweis über Produkt- und Mittelzufluss-Verbesserungen müsse Nokia erst noch bringen, bevor er positiver gestimmt sei./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 19:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.