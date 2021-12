Goldman belässt Novartis auf 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Novartis-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 106 Franken belassen. Mit dem angekündigten milliardenschweren Aktienrückkauf unterstreiche der Pharmakonzern sein Vertrauen, aus eigener Kraft zu wachsen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei damit ein Teil der Kursverwässerung durch den Rückkauf des Roche-Anteils behoben./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / 10:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

