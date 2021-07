Goldman belässt Puma SE auf 'Buy' - Ziel 114 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma SE nach Eckdaten zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe währungsbereinigt einen starken Umsatzanstieg verzeichnet und auch insgesamt positiv überrascht, schrieb Analyst Richard Edwards in einer ersten Reaktion am Freitag. Nun dürfte sich die Markterwartung bezüglich des operativen Ergebnisses (Ebit) auf das obere Ende der nun vom Unternehmen für 2021 angepeilten Spanne zubewegen./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / 08:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.