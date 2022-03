Goldman belässt Relx auf 'Buy' - Ziel 2892 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 2892 Pence belassen. Eine Kooperation mit der britischen gemeinnützigen Organisation zur Förderung digitaler Technologien in Forschung und Lehre (Jisc) dürfte dem Verlags- und Analysehaus geschätzte 50 Millionen Pfund einbringen, schrieb Analystin Katherine Tait in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Investoren könnten sich allerdings sorgen, dass die Vereinbarung generell niedrigere Preise für Veröffentlichungen des Konzernsegments Elsevier nach sich ziehen könnte./bek/gl

