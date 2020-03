Goldman belässt Roche auf 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Roche-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Genehmigung eines neuen Coronavirus-Tests von Roche durch die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA sei positiv, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kommerziell dürfte dies Roche nur wenig bringen, aber es könnte dazu beitragen, dass sich die Engpässe in den Gesundheitssystemen etwas entschärften./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2020 / 10:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

