Goldman belässt Rolls-Royce auf 'Buy' - Ziel 509 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Rolls-Royce nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 509 Pence belassen. Der Triebwerksbauer habe wie erwartet sehr unter der Corona-Pandemie gelitten, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Ausblick für den freien Barmittelzufluss im laufenden Jahr und in den Folgejahren hätten die Briten aber bestätigt, was ebenso wie die angestrebten Einnahmen durch den Verkauf von Aktivitäten realistisch erscheine./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2020 / 08:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.