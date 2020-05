Goldman belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 33,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE nach einer virtuellen Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Europäische Versorger seien robust in die Corona-Krise gegangen und dürften gestärkt aus ihr hervorgehen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Gerade Unternehmen mit starken Bilanzen dürften sich bietenden Investitionsmöglichkeiten nutzen können. Bei RWE unterschätzen viele Anleger das Potenzial des Konzern, ein großer, globaler Akteur bei Erneuerbaren Energien zu werden./mis/jha/

