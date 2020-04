Goldman belässt SAP auf 'Conviction Buy List' - Ziel 125 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von SAP nach Eckdaten mit einem Kursziel von 125 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Nach dem vorläufigen Quartalsbericht des Software-Konzerns, der den negativen Einfluss der Covid-19-Pandemie reflektiert, habe er seine Schätzungen gekappt, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Kernthese, dass sich SAP nach wie vor in einer frühen Phase steigender Margen befinde, bleibe davon jedoch unberührt./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / 22:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.