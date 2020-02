Goldman belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 132 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Durch sinkende Konsensschätzungen sei die Messlatte für den Industriekonzern mittlerweile niedriger gelegt worden, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sieht nun im Vergleich zum Sektor nur noch ein begrenztes Abwärtsrisiko, aber mehrere positive Kurstreiber wie etwa ein im Mai erwartetes Strategieupdate im Bereich Mobility./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2020 / 18:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

