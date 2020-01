Goldman belässt Südzucker auf 'Neutral' - Ziel 14,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Südzucker nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Nachdem am 18. Dezember die wichtigsten Kenngrößen veröffentlicht wurden, habe der Zuckerhersteller nun Details aus den einzelnen Sparten geliefert, schrieb Analyst John Ennis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er vor allem auf den Verlust im Zuckersegment in Höhe von 54 Millionen Euro, der seiner Erwartung weitgehend entsprochen habe. Die Zuckerpreise in Europa entwickelten sich aber offenbar weniger dynamisch./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / 06:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

