Goldman belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 780 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 780 US-Dollar belassen. Die "Architektur" rund um Elektrofahrzeuge (EV) bleibe ein Kernaspekt in der Autoindustrie, da sie ein wesentlicher Faktor in Sachen Antriebs- und Kosteneffizienz sei, schrieben die Analysten um Mark Delaney in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Explizite E-Auto-Plattformen mit einer ganzheitlichen Vorgehensweise zeigten die beste Effizienz den Antriebsstrang betreffend. Tesla sei wegen seiner marktführenden Position im EV-Bereich und der allgemeinen Ausrichtung auf "sauberen" Transport am besten aufgestellt, um aus den langfristigen Wandel hin zu Elektrofahrzeugen Kapital zu schlagen./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2020 / 22:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.