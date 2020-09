Goldman belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 295 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Tesla mit Blick auf eine Veranstaltung des Elektroautobauers zum Thema Autobatterien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Die binnen drei Jahren angestrebte Halbierung der Kosten pro Kilowattstunde Batterieleistung, die Tesla nicht exakt quantifiziert habe, könnte nach seiner Einschätzung zu einem Preis von 50 Dollar je Kilowattstunde führen, schrieb Analyst Mark Delaney in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund wolle Tesla dann ein Fahrzeug zu einem Preis von 25 000 Dollar anbieten. Die Fähigkeit des Unternehmens, diese Ziele zu erreichen, sowie das Timing dürften nach der Veranstaltung im Fokus der Anleger stehen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2020 / 20:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

