Goldman belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 181 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Vorzugsaktie von Volkswagen (VW) auf "Buy" mit einem Kursziel von 181 Euro belassen. Die "Architektur" rund um Elektrofahrzeuge bleibe ein Kernaspekt in der Autoindustrie, da sie ein wesentlicher Faktor in Sachen Antriebs- und Kosteneffizienz sei, schrieben die Analysten um Mark Delaney in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Explizite E-Auto-Plattformen mit einer ganzheitlichen Vorgehensweise zeigten die beste Effizienz, was den Antriebsstrang betreffe. VW etwa sei einer der Autobauer, die klar führend im Bereich E-Fahrzeuge seien./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2020 / 22:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

