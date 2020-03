Goldman belässt Volvo auf 'Conviction Buy' - Ziel 187 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die B-Aktien von Volvo nach der Absage an eine zuvor in Aussicht gestellte Sonderdividende auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 187 schwedischen Kronen belassen. Die Nachricht dürfte zwar bei Investoren nicht gut ankommen, aber so müsse der Lkw-Bauer zunächst nicht seine starke Bilanz schwächen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/kro

