Goldman hebt Eon auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 10,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Eon aus Bewertungsgründen von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 10,00 auf 10,20 Euro angehoben. Die Aktie des Versorgers hinke der Branche seit April um rund 15 Prozent hinterher, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sehe weiter Risiken durch die exzessive Verschuldung und negative Gewinnüberraschungen sowie den Effizienzrückstand auf die Klassenbesten der Branche, Enel und Iberdrola. Letzteres berge längerfristig zugleich aber auch erhebliche Einsparmöglichkeiten./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 21:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.