Goldman hebt H&M auf 'Neutral' - Ziel 165 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hennes & Mauritz vor Umsatzzahlen von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 165 schwedischen Kronen belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Umsatzerwartungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie angesichts der Coronavirus-Krise deutlich nach unten an. Er rechnet mit einer kräftigeren Erholung im ersten Halbjahr 2021./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2020 / 22:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

