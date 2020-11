Goldman hebt IAG auf 'Buy' - Ziel hoch auf 195 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat International Airlines Group (IAG) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 125 auf 195 Pence angehoben. Das Papier der Muttergesellschaft von British Airways und Iberia habe sich seit Jahresanfang um 40 Prozent schlechter entwickelt als der Sektor und werde mit Blick auf eine künftige Gewinnerholung mit einem hohen Abschlag zur Konkurrenz gehandelt, schrieb Analystin Venetia Baden-Powell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie hat für sie Kursverdoppelungspotenzial./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 23:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.